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Yerel FETÖ operasyonunda 4 gözaltı
Yerel

FETÖ operasyonunda 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-06-11 16:54:00 -
FETÖ operasyonunda 4 gözaltı

Malatya’da jandarma ve MİT tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortaklaşa bir operasyon yapıldı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Malatya’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda FETÖ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheliler savcılığa sevk edildi. Burada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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