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Yerel FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Yerel

FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Denizli’de FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 16:05:00 -
FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Denizli’de, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan haklarında; 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyet gösteren 1 kişi ile “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyet gösteren hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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