FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Denizli’de FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Denizli’de, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan haklarında; 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyet gösteren 1 kişi ile “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyet gösteren hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.