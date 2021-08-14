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FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde oldukları tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si hakkında adli kontrol kararı verilirken 1 şahıs tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 20:12:00 - 2021-08-14 20:14:05
FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde oldukları tespit edilerek Antalya ve Ankara’da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si hakkında adli kontrol kararı verilirken 1 şahıs tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde oldukları tespit edilerek haklarında aranma kararı bulunan 3 şahıs Antalya ve Ankara’da yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 2’si hakkında adli kontrol kararı verilirken 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

k.c

hamamböceği gibiler, bi bitmediniz a.....
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