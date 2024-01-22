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Gündem FETÖ operasyonuna 3 gözaltı
Gündem

FETÖ operasyonuna 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-01-22 13:26:00 -
FETÖ operasyonuna 3 gözaltı

Konya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Örgüt üyelerinin birbirleriyle mesajlaştıkları gizli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları tespit edilen 3 zanlı, Konya ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin verdiği bilgi doğrultusunda belirlenen 46 kişiden 21'inin örgütle iltisakının ilk defa deşifre edildiği öğrenildi.
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