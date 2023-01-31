FETÖ okullarında vergi borcu

31 Aralık 2022 itibarıyla vergi borcu 100 milyon avroya vardığı şirket isimlerini paylaşan idarenin paylaştığı listede 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iki kez el değiştiren ve son olarak bir İngiliz şirketin satın aldığı FETÖ bağlantılı eğitim kurumları da yer aldı.

Okullardan Richmond College’in borcu 200 bina avro ile rakamlandırılırken başkent Saraybosna’da bulunan Richmond Park College’in borcu ise 156 bin avro, Zenica’daki Richmond Park İlköğretim Okulu’nun borcu da 103 bin avro olarak kayda geçti.

Yine Zenica’da bulunan Richmond Park Ortaokulunun borcu 53 bin avro olarak listelenirken toplam borcun 500 bin avroyu aştığı bildiriliyor.

Aydınlık Avrupa