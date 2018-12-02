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FETÖ mağdurları evlerini istiyor

İzmir’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan işadamı Abdullah Kavuk’un sahibi olduğu şirket tarafından yapılan Point Bornova Projesi’nden daire alan ve halen evleri teslim edilmeyen hak sahipleri, mağduriyetlerinin giderilmesi için eylem yaptı.

02 Aralık 2018 Pazar 16:12
FETÖ mağdurları evlerini istiyor

İzmir'de FETÖ davasından tutuklu bulunan Abdullah Kavuk’un başında bulunduğu şirketin yaptığı Point Bornova Projesi’nden daire alanlar, parasını ödediklerini söyledikleri evlerin kendilerine teslim edilmesini istedi.

370 kişi mağdur edildi

Projenin tamamlanan kısmı olan alışveriş merkezi bölümünde bir araya gelen ve kendilerini 'Kavuklar mağdurları' olarak adlandıran yaklaşık 100 kişi, FETÖ operasyonu kapsamında mal varlıklarına el konulduktan sonra kayyum atanan şirketin, projeyi tamamlaması için eylem yaptı. Yaklaşık 370 kişinin mağdur olduğunu belirten ve grup adına açıklama yapan Medat Şenay, şunları söyledi:

'Kavuklar ailesi bizleri oyalıyor'

"Bizler Kavuklar mağdurları olarak bugün burada hakkımızı aramak ve sesimizi duyurmak için toplanmış bulunuyoruz. 2013 yılında başlatılan inşaat projesinden ön sözleşme ile konut satın alan 370 daire sahibi ve arsa sahiplerine düşen dairelerle toplam 612 daire sahibi aileler olarak maddi manevi çaresiz kaldığımızı dile getirmek istiyoruz. Bu mağduriyetin sebebi olan, fakat bugüne kadar somut bir çözüm önerisi sunmayan ve bizleri oyalayan Kavuklar Ailesi'nin zaman kazanmaktan başka bir işe yaramadığını görüyoruz. Yüzlerce aile mağdurken Kavuklar Ailesi'nin lüks yaşamlarından taviz vermedikleri gibi kendi mal varlıklarından da fedakarlık etmeye yanaşmadıkları apaçık ortadadır. Bizler mağdur aileler olarak hala kirada oturuyoruz ve aynı zamanda banka kredilerini ödemeye devam ediyoruz. Çaresiz kaldığımız bu süreç içerisinde çoğumuz ağır psikolojik travma yaşadık. Geri dönüşü olmayan sonuçların ortaya çıkmasını önlemek için devletimizin yetkili birimlerini göreve çağırıyor ve tapularımızın biran önce teslim edilmesini bekliyoruz."

Açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 16:12
  1. İzmir
  2. FETÖ Davası
  3. Abdullah Kavuk
  4. Point Bornova Projesi
  5. FETÖ mağdurları
  6. dolandırıcılık
  7. FETÖ mağdurları evlerini istiyor

YORUM YAZ

  • cemcem17 dk önce
    ... siz ev mev alamazsınız kardeşim.
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