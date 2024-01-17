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Gündem FETÖ 'Kıskaç'a alındı! 10 ilde eş zamanlı dev operasyon: Gözaltılar var!
Gündem

FETÖ 'Kıskaç'a alındı! 10 ilde eş zamanlı dev operasyon: Gözaltılar var!

Yeniakit Publisher
2024-01-17 08:48:00 - 2024-01-17 09:18:27

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kıskaç-4" operasyonlarında 32 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kıskaç-4" operasyonlarında 32 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

"Milli irademize darbe yapmaya yeltenen FETÖ’cülerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince, FETÖ’ye yönelik 10 ilde gerçekleştirilen 'Kıskaç-4' operasyonlarında, haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarının gözaltına alınmamak ya da tutuklanmamak için örgüte yardım eden şahısların adlarına ev kiraladıkları ve bu 'gaybubet evlerinde' deşifre olmamak amacıyla gruplar halinde ikamet ettikleri tespit edilen 2 ev sahibi ve 4 aranan FETÖ üyesi şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonla yakalandı.

Örgütün sözde 'Askeri Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyette bulunan, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen Konya merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Ordu, Balıkesir, Tokat ve Afyonkarahisar olmak üzere 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Örgütün sözde 'GATA Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Ankara ve Bursa’da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve Bank Asya’da hesap artırım kayıtları bulunduğu tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Balıkesir’de gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Aydın’da gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)' suçundan hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Bursa, Aksaray, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda toplam 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, çok miktarda döviz, altın ve Türk Lirası, tabanca ve çok miktarda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz."
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Yorumlar

valla helal bakana

daese pkkya fetöye mafyaya herkese suclu olanlara operasyon yapan başta sayın bakan olmak üzere emniyet jandarma sahil güvenlik hepsine teşekkür ederim

resat

yahu temizle temizle bitmiyor bu fetöcüler, kendilerine müslüman cemeat diyorlarda ,neden bu camilerdeki vakit namazlarında cemeat bir safı doldurmuyor ?bu neyin cemeati ?bir italyan ,uzun süre burada yaşamış bir italyan bana, bu fetö varya ,nedir biliyormusun dedi, nedir dedim ,masonları duydunmu dedi ,bilirmisin dedi, ee dedim ,işte bu fetöde bunların cemeat adı ile aynı tarz organizasyonu demişti ,yani bunlARIN HARCI MENFEAT ,BU YÜZDEN TOPLA TOPLA BİTMEZ ,
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