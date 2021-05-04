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Gündem

FETÖ kahraman ilan etmişti! İbrahim Tatar yakalandı!

FETÖ'nün sözde Afrika yapılanmasının kurucusu olan ve örgüt tarafından sözde kahraman ilan edilen İbrahim Tatar, İstanbul'da gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 10:38:00 -
FETÖ kahraman ilan etmişti! İbrahim Tatar yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında dün, Ümraniye'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ'nün sözde Afrika yapılanmasını başlatan ve örgüt içerisinde üst düzey konumda bulunan İbrahim Tatar, gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ile bir miktar para ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyona ilişkin detayları aktaran TRT Haber muhabiri "Çok önemli bir operasyondu. Bu şüphelinin terör örgütünün Afrika yapılanmasını başlatan kişilerin başında yer aldığı belirtiliyor. 2016'daki darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilmişti. O günden bugüne aranıyordu. Saklandığı hücre evinde dün akşam kıskıvrak yakalandı" ifadelerini kullandı.

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