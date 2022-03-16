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Gündem FETÖ iltisakı nedeniyle 5 savcının ihracına ilişkin HSK kararı Resmi Gazete'de
Gündem

FETÖ iltisakı nedeniyle 5 savcının ihracına ilişkin HSK kararı Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisakı nedeniyle 5 cumhuriyet savcısının meslekten ihraç edilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 09:55:00 -
FETÖ iltisakı nedeniyle 5 savcının ihracına ilişkin HSK kararı Resmi Gazete'de

Buna göre, HSK, 8-10 Mart tarihlerindeki toplantılarında, Samsun Cumhuriyet Savcısı Zeyni Bakay, Nallıhan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Demir, Yusufeli Cumhuriyet Savcısı Emrah Erdemir, Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı Yasin Asiller ve Bismil Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çiçekçi'nin durumlarını görüştü.

Özlük dosyasındaki bilgiler, HSK'ye intikal eden ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturmalar, sosyal çevre araştırması, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin açılan soruşturma ve kovuşturmadaki ifadeler ile ilgililerin savunmaları doğrultusunda, 5 savcının meslekten çıkarılmasına karar verildi.

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