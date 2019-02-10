0553 313 94 23

FETÖ ile mücadelede rehavete yer yok

Antalya’da düzenlenen “Yargı Teşkilatı Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, FETÖ ile mücadelenin hala devam ettiğini belirterek "Rehavete ve yılgınlığa yer yoktur. Bu mücadele başarıya ulaşana dek devam etmelidir. Asla ve asla 'Bunları bitirdik, bunların sayısı bu kadardı' diyerek rehavete kapılmayacağız" dedi.

10 Şubat 2019 Pazar 12:04
FETÖ ile mücadelede rehavete yer yok

 Yeni Akit  Antalya  

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya’da düzenlenen “Yargı Teşkilatı Toplantısı”nda önemli mesajlar verdi. 15 Temmuz gecesi milletin meydanlarda başlattığı demokrasi nöbetini, yargı mensuplarının adliyelerde devam ettirdiğini vurgulayan Bakan Gül, “Bu nöbet halen devam ediyor. Rehavete ve yılgınlığa yer yoktur. Bu nöbet, mücadele başarıya ulaşana dek devam etmelidir. Asla ve asla 'Bunları bitirdik, bunların sayısı bu kadardı' diyerek rehavete kapılmayacağız. Bu milletle, Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini başta bu hainler olmak üzere tüm dünya görecek. Bu ülkeye diz çöktürmek isteyenlerin hakkaniyet ölçüsünde nasıl cezasını çektiğini, 251 şehidimizin kanının yerde kalmayarak adaletin tecelli ettiğini gördüler ve görmeye de devam edecekler” ifadelerini kullandı.

70 puan barajı geliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Kısa vadede, hakim ve savcı adaylığı için yapılan yazılı yarışma sınavında 70 puan barajını yeniden getirmeyi düşünüyoruz”  diye konuştu. Bakan Gül, Yargı Reformu Stratejisi ile ayrıntılarını kamuoyuna duyuracaklarını ifade ederek, “Reform belgemiz dokuz amaç altında pek çok hedef ve faaliyet içeriyor. Belirli bir kıdemdeki yargı mensuplarına coğrafi teminat getirilmesinden disiplin ve terfi sisteminin yeniden yapılandırılmasına; cumhuriyet savcılarının takdir yetkilerinin genişletilmesinden hukuk yargılamasındaki usullerin sadeleştirilmesine; nöbetçi noter uygulamasından alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesine; elektronik tebligattan yapay zekâ uygulamalarına kadar bir dizi yenilik çalışma başlıklarımız arasında olacak” açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 12:04
  1. Antalya
  2. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  3. Yargı Teşkilatı Toplantısı
  4. 15 Temmuz
  5. Bakan Gül
  6. Yargı Reformu Stratejisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Melih Gökçek'ten flaş açıklama! "Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü harcadı, ama Sarıgül..."
    1. Melih Gökçek'ten flaş açıklama!..
    2. Dostlarının bazı hallerine tahammül et!
    3. İçişleri Bakanı Soylu: "Şimdi 'Apo'..
    4. Dünya ahiret dengesini öğreten bir..
    5. Gürültücü komşu için mahkeme cezayı..
    6. Soylu açıkladı! Büyük operasyon geliyor
    7. GRAFİKLİ - Emniyet müdürüyle telsiz..
    8. Nasihat edecek kişide bulunması..
    9. Kemal Kılıçdaroğlu, "Karamollaoğlu"..
    10. İçişleri Bakanı Soylu: "FETÖ'ye bir..
    11. Fenerbahçe Kulübü, 14 Şubat'ta basın..
    12. Dolmuşçu şikayeti!..
    13. İçişleri Bakanı Soylu: "HDP, bal gibi..
    14. Gözden Irak olan gönülden de Irak olur
    15. Gıda fiyatlarıyla ilgili kritik..
    16. Küçük bebeğe annesinin yanında bakın..
    17. FETÖ ile mücadelede rehavete yer yok
    18. Eskişehir'de ev yangını: 2 ölü
    19. Bitlis'te kayak tesisinde hafta sonu..
    20. Tüyler ürperten olay! Kız çocuklarının..
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Hepsinin yerine o kullanılacak... Kimlik kartlarında yeni dönem
    Hepsinin yerine o kullanılacak... Kimlik kartlarında yeni dönem
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz