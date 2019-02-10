FETÖ ile mücadelede rehavete yer yok

Yeni Akit Antalya

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya’da düzenlenen “Yargı Teşkilatı Toplantısı”nda önemli mesajlar verdi. 15 Temmuz gecesi milletin meydanlarda başlattığı demokrasi nöbetini, yargı mensuplarının adliyelerde devam ettirdiğini vurgulayan Bakan Gül, “Bu nöbet halen devam ediyor. Rehavete ve yılgınlığa yer yoktur. Bu nöbet, mücadele başarıya ulaşana dek devam etmelidir. Asla ve asla 'Bunları bitirdik, bunların sayısı bu kadardı' diyerek rehavete kapılmayacağız. Bu milletle, Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini başta bu hainler olmak üzere tüm dünya görecek. Bu ülkeye diz çöktürmek isteyenlerin hakkaniyet ölçüsünde nasıl cezasını çektiğini, 251 şehidimizin kanının yerde kalmayarak adaletin tecelli ettiğini gördüler ve görmeye de devam edecekler” ifadelerini kullandı.

70 puan barajı geliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Kısa vadede, hakim ve savcı adaylığı için yapılan yazılı yarışma sınavında 70 puan barajını yeniden getirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu. Bakan Gül, Yargı Reformu Stratejisi ile ayrıntılarını kamuoyuna duyuracaklarını ifade ederek, “Reform belgemiz dokuz amaç altında pek çok hedef ve faaliyet içeriyor. Belirli bir kıdemdeki yargı mensuplarına coğrafi teminat getirilmesinden disiplin ve terfi sisteminin yeniden yapılandırılmasına; cumhuriyet savcılarının takdir yetkilerinin genişletilmesinden hukuk yargılamasındaki usullerin sadeleştirilmesine; nöbetçi noter uygulamasından alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesine; elektronik tebligattan yapay zekâ uygulamalarına kadar bir dizi yenilik çalışma başlıklarımız arasında olacak” açıklamasında bulundu.