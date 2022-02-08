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Gündem FETÖ ile mücadele aralıksız sürüyor! Gaziantep’te mahrem yapılanma üyesi 11 kişi gözaltına alındı
Gündem

FETÖ ile mücadele aralıksız sürüyor! Gaziantep’te mahrem yapılanma üyesi 11 kişi gözaltına alındı

FETÖ’yle mücadelenin aralıksız sürdüğü ve Türkiye’de Ankara’nın dışında en çok operasyonunun yapıldığı Gaziantep’te 11 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 16:56:00 -
FETÖ ile mücadele aralıksız sürüyor! Gaziantep’te mahrem yapılanma üyesi 11 kişi gözaltına alındı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda örgütün adliye mahrem yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Şehir merkezindeki farklı adreslere düzenlenen baskında örgütün adliye mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri belirlenen 11 örgüt üyesi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

 

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