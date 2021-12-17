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Gündem FETÖ hükümlüsü Antalya'da gözaltına alındı
Gündem

FETÖ hükümlüsü Antalya'da gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde FETÖ'ye yönelik operasyonda bir hükümlü gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 16:11:00 -
FETÖ hükümlüsü Antalya'da gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresi ve aranan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay cezası bulunan S.Ü, Şekerhane Mahallesi'nde kullandığı araçta yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

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