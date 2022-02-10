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Gündem FETÖ firarisi mahrem imam, mağarada yakalandı
Gündem

FETÖ firarisi mahrem imam, mağarada yakalandı

Firari olarak aranan Fetullahçı Terör Örgütü mahrem imamı ve sözde Kütahya koordinatörü M.Y. Bolu'nun Seben ilçesinde gizlendiği mağarada yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 21:43:00 -
FETÖ firarisi mahrem imam, mağarada yakalandı

Firari olarak aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem imamı ve sözde Kütahya koordinatörü M.Y. Bolu'nun Seben ilçesinde gizlendiği mağarada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde Kütahya Koordinatörü "Salih" kod adlı M.Y'nin Seben ilçesinde bir evde gizlendiği ihbarı üzerine ortak çalışma başlattı.

Kaşbıyıklar köyündeki bir adrese operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, şüphelinin kaçtığını saptadı.

Bölgede yürütülen arama çalışmalarında şüpheli, saklandığı bir mağarada gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.Y. işlemlerinin ardından Kütahya'ya gönderilecek.

 

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