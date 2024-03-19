FETÖ firarisi hükümlü yakayı ele verdi!
Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Ardahan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu firari hükümlünün Erzurum'da olduğu tespit edildi.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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