FETÖ firarileri terör destekçisi HDP’li başkanlara sahip çıktı!

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları terör bağlantıları nedeniyle görevden alınmasına CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tepki göstermişti. Terör bağlantılı belediye başkanlarının görevden alınması sadece bu siyasileri değil FETÖ firarilerinin de aralarında olduğu 184 kişiyi rahatsız etti. FETÖ firarisi Can Dündar’ın da olduğu 184 kişi ortak bir bildiri yayınlayarak kayyum kararını tanımadıklarını belirttiler.

HDP’nin resmî sitesinde yayınlanan terör destekçilerine sahip çıkan bildiriye imza atan işte 184 kişi:

Can Dündar -Gazeteci

Eren Keskin- İnsan Hakları Savunucusu

Prof. Dr. Cengiz Aktar- Akademisyen

Prof. Dr. Baskın Oran – Akademisyen

Prof Dr. H. Neşe Özgen -Akademisyen

Doç. Dr. Nazan Üstündağ – Akademisyen

Hatip Dicle – Siyasetçi

Mustafa Altıoklar – Yönetmen

Hayko Bağdat – Gazeteci

Turgut Öker – Alevi Siyasetçi

Ahmet İnsel – Akademisyen

Celal Başlangıç – Gazeteci

Metin Yeğin – Gazeteci

Şanar Yurdatapan – Müzisyen – Aktivist

İsmail Beşikçi- Araştırmacı Yazar

Ragıp Duran – Gazeteci

Ahmet Nesin – Gazeteci

Ferhat Tunç – Sanatçı

Ergun Babahan – Gazeteci

Mehmet Bayrak – Araştırmacı Yazar

Ragıp Zarakolu – Gazeteci

Nurcan Baysal – Gazeteci

Fehim Işık – Gazeteci

Mustafa Sarısülük – Gezi Direnişçisi

Cem Özdemir – Mdb, Die Grünen

Gökay Akbulut – Mdb, Die Linke

Helin Evrim Sommer – Mdb, Die Linke

Sadet Karabulut ( Mıletvekılı Holanda Parlementosu)

Cansel Kızıltepe – Mdb, Spd

Evin İncir – Avrupa Parlamenteri / İsveç Sosyal Demokrat Parti

Kadir Kasırga – Milletvekili İsveç Sosyaldemokrat İşçi Partisi

Amineh Kalabaveh – Milletvekili İsveç Sol Parti

Cansu Özdemir – Milletvekili Hamburg Sol Parti

Berıvan Aymaz ( Nrw Yesıler Eyalet Parlementerı)

Serkan Köse /İsveç Sosyaldemokrat İşçi Partisi Milletvekili

Hakan Taş – Milletvekili Berlin Sol Parti

Berivan Aslan – Eski Avusturya Parlamenteri

Memet Kılıç- Avukat/ Eski Federal Almanya Milletvekili

Yekbun Alp – İsveç Eski Parlamenteri

Mazlum Koç – Bremen Sol Parti Milletvekili

Azad Faruk Aslan Isvec Sol Parti Söderhamn Yönetim Kurulu Üyesi

Gin Algul Hajo – Gävle Belediye Yönetim Üyesi

Latife Akyüz – Barış Akademisyeni

İsmail Küpeli – Akademisyen

Ahmet Murat Aytaç – Barış Akademisyeni

Engin Sustam – Barış Akademisyeni

Mustafa Şener – Barış Akademisyeni

Hakan Altun – Barış Akademisyeni

Doç. Dr. Selim Eskiizmirliler –Akademisyen / Paris Üniversitesi

Mehmet Rauf Kesici – Barış Akademisyeni

Nevra Akdemir – Barış Akademisyeni

Mine Gencel Bek – Barış Akademisyeni

Mustafa Şener – Barış Akademisyeni

Deniz Yonucu – Barış Akademısyeni

Melahat Kutan – Barış Akademisyeni

Muzaffer Kaya – Barış Akademisyeni

Kuvvet Lordoğlu- Akademisyen

Önder Çakır – Yönetmen

Nazmi Kırık – Sinemacı

Bülent Ant – AABK Genel Sekreteri

A. Mahir Ofcan – Alternatif / Karadeniz İnisiyatifi

Azmi Berberoğlu – Avrupa Demokratik Çerkez Platformu

Aziz Gergin – Avrupa Süryaniler Birliği – ESU

Ali Atalan – Ezidi Siyasetçi / Hdp Önceki Dönem Milletvekili

Yüksel Koç – KCDK – E Eşbaşkanı

Fatos Göksungur – KCDK – E Eşbaskanı

Demir Çelik – KCDK – E Başkanlık Divanı Üyesi

Süleyman Gülcan – Atik Başkanı

Mehmet Cengiz – Yeşil Sol Parti

Hüseyin Ateş – Devrimci Parti

Besime Konca – HDP Önceki Dönem Milletvekili/ Avrupa Kürt Kadın Hareketi Tjk-E

Kemal Kıran – FİDEF Başkanı

Metın Ayçiçek -Avrupa Surgunler Meclisi

Arzu Demir – Gazeteci

Ahmet Kahraman – Gazeteci

Atilla Keskin – Yazar

Çetin Oraner –Sanatçı

Kerem Schamberger – Kommunikationswıssenschaftler, Lmu München

Doğan Özgüden – Gazeteci

İnci Tuğsavul – Gazeteci

Ender İmrek – Yazar

Metin Behnan – Mezopotamya Dayanışma Derneği

Yaşar Küçükaslan – Mezopotamya Özgürlük Partisi

Yücel Özdemir (Gazeteci)

Öz Nûjen – Stand – Up Komedyeni Ve Yorumcu

Aziz Tunç – Yazar – Siyasetçi

Suat Bozkuş – Gazeteci – Yazar

Ziya Ulusoy – ESP Avrupa Temsilcisi

Ferda Çetin – Gazeteci

Cahit Mervan – Gazeteci

Faruk Sakık – Gazeteci

Mazhar Günbat – Gazeteci

Burhan Erdem – Gazeteci

Xeyrettin Çelik – Gazeteci

Serhat Bucak – Gazeteci

Cafer Tar – Gazeteci

Memo Şahin – Gazeteci

Günay Aslan – Gazeteci

Salar Rashid – Stockholm Belediye Meclisi Üyesi Sosyaldemokrat Partisi

Kurdo Baksi – Gazeteci

Zana Farqînî – Dil Bilimci / Yazar

Filiz Koçali- Gazeteci

Ozan Emekçi – Sanatçı

Av. Feride Laçin – Hukukçu

Gönül Erden – Ses Genel Başkanı

Said Sefa – Gazeteci Yazar

Ebru Ojen – Oyuncu Yazar

Seda Tanrıkulu Kaya – Hukukçu – Tuhad – Fed İzmir Şube Eski Eşbaşkanı

Faruk Eren – Disk Basın İş Genel Başkanı / Gazeteci

Ahmet Özmen – Diyarbakır Barosu Eski Başkanı

Korkut Akın – Yönetmen/Yazar

Hürriyet Özçelık – Kader

Şengül Alıcı – Sosyal Dayanışma Ve İletişim Derneği

Mehmet Celalettin Şerafettinoğlu – Sosyal Dayanışma Ve İletişim Derneği

Atila Mermeroluk – Sosyal Dayanışma Ve İletişim Derneği

Müzeyyen Nergiz – Hukukçu / Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi

Gazal Bayram Koluman – Hukukçu / Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

Nurcan Kaya – Hukukçu Yazar

Zülal Erdoğan – Hukukçu / Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi

Nuşin Uysal Ekinci – Hukukçu / Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi

Nadide Kurul – Hukukçu / Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi

Sıla Talay – Hukukçu / Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi

Elif Tirenç İpek Ulaş (Hukukçu / Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi

Zeynep Işık – Hukukçu / Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi

Hasan Akın – Sosyal Dayanışma Ve İletişim Derneği

Şahin Arslan – Sosyal Dayanışma Ve İletişim Derneği

Rahim Arslan – Sanayici / Sosyal Dayanışma Ve İletişim Derneği

Muzaffer Asma – Ekoloji Birliği Yürütme Kurulu Üyesi

Av. Gevriye Atlı – Diyarbakır Arabuluculuk Merkezi

Faruk Balıkçı – Gazeteci

Hakan Tahmaz – Barış Vakfı Başkanı

Dr. Selim Ölçer – Türk Tabipler Birliği Eski Genel Başkanı

Muharrem Erbey – Hukukçu Yazar

Vakkas Çolak – Tokyo Yabancı Araştırmalar Üniversitesi Kürtçe Öğretmeni

Yüksel Genç – Araştırmacı

Mehmet Bozgeyik – KESK Eş Genel Başkanı

İsmet Aslan – KESK Uzmanı

Osman İşçi – İnsan Hakları Savunucusu

Av. Hatice Demir – Diyarbakır Barosu

Av. Sedat Yurttaş – Diyarbakır Barosu

Osman Baydemir – HDP Önceki Dönem Milletvekili – Diyarbakır Eski Belediye Başkanı

Faysal Sarıyıldız – HDP Önceki Dönem Milletvekili

Tuğba Hezer – HDP Önceki Dönem Milletvekili

Nursel Aydoğan – HDP Önceki Dönem Milletvekili

Lezgin Botan – HDP Önceki Dönem Milletvekili

Kemal Aktaş – HDP Önceki Dönem Milletvekili

Ziya Çalışkan – HDP Önceki Dönem Milletvekili

Sibel Yiğitalp – HDP Önceki Dönem Milletvekili

Özdal Üçer – HDP Önceki Dönem Milletvekili

Leyla Birlik – HDP Önceki Dönem Milletvekili

Dilek Öcalan – HDP Önceki Dönem Milletvekili

Saadet Becerikli – HDP Önceki Dönem Milletvekili

M. Emin Adıyaman – HDP Önceki Dönem Milletvekili

Hasan Hayri Ateş – HDP Eski MYK Üyesi

Leyla İmret- Cizre Eski Belediye Eşbaşkanı

Hüseyin Yılmaz – Ağrı Eski Belediye Başkanı

Fırat Anlı-Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eski Eşbaşkanı

Fatma Şık- Sur Belediyesi Eski Eşbaşkanı

Burhan Kocaman- Karakoçan Belediyesi Eski Eşbaşkanı

Hüseyi Güneş- Vatro Belediyesi Eski Eşbaşkanı

Orhan Şansal- Suruç Belediyesi Eski Eşbaşkanı

Ruken Yılmaz- Çınar Belediyesi Eski Eşbaşkanı

Veysel Keser- Van İpekyolu Belediyesi Eski Eşbaşkanı

Hasan Basri Fırat- Hınıs Belediyesi Eski Eşbaşkanı

Lami Özgen – Eski KESK Eş Genel Başkanı

Songül Morsümbül – Eski KESK Kadın Sekreteri

Gülçin İspert – Eski Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri

Meryem Çağ- BES Eski Merkez Kadın Sekreteri

Sakine Esen Yılmaz-Eğitim Sen Eski Genel Sekreteri

Elif Akgül Ateş-Eğitim Sen Eski Merkez Kadın Sekreteri

Mehmet Karaaslan – BES Eski Diyarbakır Şube Başkanı

Gülşen Topal – Adana SES Şube Eski Kadın Sekreteri

Mine Çetinkaya – Eğitim Sen İzmir Şube Eski Kadın Sekreteri

Mahmut Şakar, Hukukçu, Almanya

Firez Rezan Sobil, Avukat, Almanya

Metin Güler, Avukat, Almanya

Barış Yeşil, Avukat, Almanya

Murat Vargün, Hukukçu, Almanya

Besra Güler, Avukat, Almanya

Dündar Kelloğlu, Avukat, Almanya

Abdi Yarcu, Avukat, Almanya

Aysel Güler, Avukat, İngiltere

Şinasi Tur, Hukukçu, İsviçre

Cüneyt Caniş, Hukukçu, İsveç

Filiz Kalaycı, Hukukçu, Avusturya

Dündar Gürses, Avukat, Hollanda

Arzu Bozbey, Avukat, Hollanda

Eda Yılmaz, Avukat, Hollanda

Engin Arslan, Avukat, Hollanda