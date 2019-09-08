FETÖ firarileri Canan Kaftancıoğlu'nu kahraman ilan etti: Şandır, şereftir...

FETÖ'cü firarilerin kurduğu Youtube kanalında CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na büyük destek mesajları verildi.

FETÖ’cü firarilerin kurduğu Youtube kanalında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na övgüler dizilmesi dikkat çekti.

Bir zamanlar Türkiye’de FETÖ’lü yıllarda örgütte önemli görevlerde bulunmuş 3 “gazeteci” Adem Yavuz Arslan, Doğan Ertuğrul ve Erkam Tufan Aytav, Kaftancıoğlu’na destek açıklamaları yaptı. Mahkeme kararı için “İstanbul’u AK Parti’den alan başarılı insan Canan Kaftancıoğlu’ndan intikam kararı” diyen FETÖ firarileri sonsuz desteklerini dile getirdiler.

Adem Yavuz Arslan, “Türkiye bir faşist rejimle yönetiliyor” diyerek istinaf mahkemesinin de kararı bozmayacağını hatta artırabileceğini ileri sürdü.

Skandal sözler

Kaftancıoğlu’nun mahkemede ve çıkışta yaptığı açıklamalar için “süperdi” diyen gazeteciler, CHP İstanbul başkanının Nazım Hikmet’in şiirini okuduğu için ceza aldığını öne sürdüler.

AK Parti’nin İstanbul’da kaybettiği 800 bin oyun hesabının Kaftancıoğlu’ndan sorulduğunu iddia eden Doğan Ertuğrul, “Bu şandır, şereftir” dedi. Kaftancıoğlu’nun CHP İstanbul örgütündeki başarılarını da öven Ertuğrul, “Umrarım Kaftancıoğlu’nun siyasi kariyeri İstanbul il başkanlığında bitmez” dedi.