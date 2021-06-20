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Gündem FETÖ evinde mide bulandıran olay! Rezillik diz boyu
Gündem

FETÖ evinde mide bulandıran olay! Rezillik diz boyu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Furkan K. ifadesinde FETÖ'ye ait mahrem kod adı Yusuf isimli bir kişinin kendisine örgüt evi içerisinde defalarca fiziksel tacizde bulunduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 09:25:00 -
FETÖ evinde mide bulandıran olay! Rezillik diz boyu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Furkan K. ifadesinde İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenim gördüğü sırada FETÖ'ye ait mahrem kod adı Yusuf isimli bir kişiyle irtibata olduğunu ve kendisine örgüt evi içerisinde defalarca fiziksel tacizde bulunduğunu anlattı.

Furkan K. "Örgüt evinde namaz kılar, yemek yerdik. Kahramanmaraş'tan gelen Yusuf ağabey bana her görüşmede 'Seninle bir şeyler konuşacağız' diyerek benimle evde tek başına kalmaya çalışırdı. Sonrasında bana evde fiziksel tacizlerde bulunuyordu. Bu yaşadıklarımdan kimseye bahsetmedim. Bu nedenle benimle görüşmek istediğinde çeşitli bahaneler uyduruyordum" diyerek başından geçen skandal olayı anlattı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı gerektirecek bilgiyi vermediğini belirten savcılık Furkan K. hakkında söz konusu ardışık aramalardan dolayı 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında iddianame düzenledi.

Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

Rezillik....

Ne rezilliği be ..ihanet ,, ihanet.onlar cia nin irtibat büroları.. şimdimi uyanıyorsunuz? Genelkurmay başkanımızı PKK linin sahitligiyle içeri atarken okuma bayramlarındaki çılgın biat görüntüleriniz hiç aklımızdan.....zihnimizden cikmiyacak....hic unutmuyoruz..cumhuriyetimize yapılan ihanet unutulur mu hiç...
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