FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den örgüte gizli mesaj: Acele etmeyin

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FETÖ elebaşısı vatan haini Fetullah Gülen, 7 Mart'ta yaptığı 'Kırık Testi' konuşmasında akıllara zarar ifadeler kullandı. Allah yolunda mücadele ettiğini öne süren FETÖ elebaşısı, 15 Temmuz hiç yaşanmamış gibi örgüt mensuplarına, "Değerlerimize antipati duyulmasına sebep olmayın." mesajı verdi. Ar damarı çatlamış Gülen, "Bizler, Cenâb-ı Hakk’ın, peygamberleri vasıtasıyla insanlığa bildirdiği hakikatleri muhtaç sinelere duyurma adına yola çıkmış olabiliriz. Fakat doğru usûl ve üslûbu yakalayamadığımız takdirde, niyetimizin güzelliği, mefkuremizi gerçekleştirme adına yeterli olmayabilir. Bir şey anlatmadan önce, muhataplarımızın, işittikleri hakikatleri kabul etmeye müsait olup olmadıklarına bakmamız, anlatılanları nasıl algılayacaklarını mutlaka hesaba katmamız gerekir. Aksi takdirde kaş yapayım derken göz çıkarırız da insanlarda, inandığımız değerlere karşı antipati hâsıl olabilir." ifadelerini kullandı.

Örgüt mensuplarına 'acele etmeyin' uyarısı

İslamı kullanarak çevresindeki hainlere ve tuzağına yeni düşürdüğü kişilere hainlik aşılayan Gülen, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV), mübarek dudaklarından dökülen Hadis-i Şerif'ini örnek vererek, "Bir Hadis-i Şerif'te şöyle buyrulur: 'Teennî (temkin) ile hareket etmek Rahman’dan, acele ise şeytandandır' Halk arasında da 'Acele şeytandandır' sözü meşhur olmuştur. Çünkü ciddi hesap ve fizibilite isteyen işlerde acele etmek, insana çok hata yaptırır." ifadelerini kullandı.

'Gülen'in sağlığı bozuk' iddiası daha da güçlendi

FETÖ'cü hainlerin yayın organı Herkul.org, FETÖ elebaşı tarafından yapılan son 'Kırık Testi' konuşmasının, geçmiş yıllarda gerçekleşen bir sohbetten alıntılandığı notunu düştü: "Bu yazı, 7 Haziran 2009 tarihinde yapılan sohbetten hazırlanmıştır." Bu not FETÖ elebaşısı Gülen'in sağlık durumunun iyi olmadığı iddialarını da güçlendirdi.

Karanlık Oda bunu mu istiyor?

'Kırık Testi' konuşmasının son bölümünde ise "Yapılan makul teklifler karşısında temerrüde girmeyiz." şeklinde çağrıda bulunulması dikkat çekti. Öte yandan FETÖ elebaşısının son mesajını haberleştiren karanlık Oda ise 'Aylar sonra FETÖ lideri Gülen tekrar sahneye çıktı' başlığını kullandı. Haberde, "Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen, uzun bir aradan sonra örgüt içine mesajlar verdiği “kırık testi” konuşmalarına bir yenisini ekledi." denildi. Karanlık Oda, şu değerlendirmeyi yaptı: "FETÖ lideri Gülen’in, ABD Başkanlık seçimi sonrasında böyle bir mesaj vermesi “terör örgütü yeni hamle mi yapıyor” sorularını beraberinde getirdi." Halbu ki FETÖ elebaşısı 'Kırık Testi' konuşmalarına uzun bir süreden beri ara vermeden haftalık olarak devam etmişti.