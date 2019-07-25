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FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'

Sisi lakaplı ünlülerin menajeri Seyhan Soylu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Soylu, "Fethullah Gülen bir gün beni masasına oturttu. Sağ köşeye. Hatta bacaklarımı aşağıdan da okşadı." dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:45

Seyhan Soylu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in masa altından bacaklarını okşadığını ve bu durumu Zekeriya Öz’ün de bildiğini söyledi. Bu sözlerin yer aldığı röportajın şimdilik sadece 11 saniyesi yayınlandı.

Soylu, verdiği röportajda, "Fetullah Gülen bir gün beni masasına oturttu. Sağ köşeye.. Hatta bacaklarımı aşağıdan da okşadı." ifadelerini kullandı.

Fethullah Gülen ölüm döşeğinde

Sisi dün de Fethullah Gülen’in ölüm döşeğinde olduğunu açıklamış ve Gülen'in malikanesinde eylem dönüşü Ürdünlü bir benzinciden aldığı haberi şöyle aktarmıştı:

Malikanesinden silah sesleri gelmiş

Fetullah Gülen'i tanıyor musunuz dedik oda bize evet tanıyorum, buradaki müslümanları evine iftara çağırdı, tanıştık dedi. Adam bize Gülen'in 3 gün önce hastaneye kaldırıldığını, 15 gün önce de malikanesinden silah sesleri geldiğini anlattı. Bir çok polis gelmiş. 'Hiç buralarda bu kadar polis görmemiştik' dedi. Benzinci bize "Hastaneye 3 gün önce kaldırmışlar. Zaten çok hastaydı Ramazanda elleri çok titriyordu. Parkinson ve tutuk konuşuyordu" dedi.

Gülen pankreas kanseri

Gülen'in yattığı hastanede FETÖ’cülerin konuşmalarına şahit olan Sisi Gülen’in pankreas kanseri olduğunu 3.kez hastaneye yattığını ve durumunun ağır olduğununu konuştuklarını söyledi.

Hastaneye girip sormuş

Sisi duydukları ile yetinmeyip hastaneye girmiş ve Fethullah Gülen'i ziyaret etmek istediğini söylemiş. Hastane yetkilileri ise "ailesi hariciyseniz görüşemezsiniz' demişler. Sisi Gülen'in hastanede yattığını böylece teyit etmiş.

Soylu’nun karanlık Odatv’ye verdiği röportaj akıllara, 28 Şubat döneminde Soylu eliyle yapılan Fadime Şahin operasyonunu getirdi. Azılı zihniyetler arasındaki işbirliği Odatv zihniyetinin Fadime Şahin operasyonundaki rolünü de ortaya çıkardı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:45
  1. Zekeriya Öz
  2. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen

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