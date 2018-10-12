0553 313 94 23

FETÖ elebaşı Gülen'in korumasının eşine hapis istemi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını da yapan firari eski polisin eşi Hatice Çelikcan hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıl hapis istendi.

12 Ekim 2018 Cuma 12:25
FETÖ elebaşı Gülen'in korumasının eşine hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını yapan firari eski polisin eşi Hatice Çelikcan hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir dönem korumalığını yaptığı, kapatılan Zaman gazetesinin güvenliğinde de çalışan eski polis memuru Nazım Çelikcan'ın eşi Hatice Çelikcan hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın eşinin 15 Temmuz'dan önce yurt dışına firar ettiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Hatice Çelikcan'ın da hakkında FETÖ'den kaydının bulunduğu anlatılan iddianamede, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan sanığın daha sonra tutuklandığı aktarıldı.

İddianamede sanık Çelikcan'ın ifadesine de yer verildi.

Hakkındaki örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Çelikcan ifadesinde, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını yapan ve bir dönem Zaman gazetesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan eşinin 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay önce yurt dışına çıktığını anlattı. 

Yurt dışına çıkış planı

Çelikcan, eşinin çağırması üzerine 5 bin 500 avro karşılığında kendisi ve çocuğu ile beraber yurt dışına kaçmaya çalıştığını dile getirerek, jandarma ekiplerince yakalandığını hatırlattı. 

İddianamede, sanık Hatice Çelikcan'ın hakkında ilgili makamlarca yapılan incelemeler sonucunda FETÖ/PDY yapılanması içerisinde "mahrem imam" olduğu ve İstanbul, Muş ve Çorum illerinde faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşıldığına vurgu yapıldı.

Sanığın yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak için girişimde bulunduğu sırada yakalanması, olayın oluş şekli, şüpheli ve eşinin örgütteki konumunun "silahlı terör örgütü üyesi" olduğuna delil olduğu vurgulanan iddianamede, sanık Çelikcan'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianameyi kabul eden İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada hakim karşısına çıkan Çelikcan, savunmasında örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 12:25
  1. Muş
  2. Edirne
  3. Çorum
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. Hatice Çelikcan
  6. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor'un eski golcüsü Tottenham radarına girdi
    1. Bursaspor'un eski golcüsü Tottenham..
    2. Suudi Arabistan'dan bir heyet..
    3. Detaylar belli oldu! Suudi..
    4. İki futbolcu çıkarıldığı mahkemece..
    5. Darbeci Sisi tehlikeli sularda yüzüyor
    6. Fatih Portakal: Brunson'ın uçağı..
    7. Brunson bugün görülen davada serbest..
    8. 500 göçmen asker ABD ordusundan atıldı
    9. FETÖ elebaşı Gülen'in korumasının..
    10. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    11. Araştırmadan bomba sonuç çıktı: Avrupa..
    12. Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu..
    13. Cuma namazı saati kaçta 12 Ekim 2018..
    14. Burak Yılmaz'dan Arda Turan açıklaması
    15. Mor çete çağırıldı Baba-der çağırılmadı
    16. Kanal D'nin dizisinde Çerkeslere akıl..
    17. Sporting Gijon-Reus Deportiu maçı saat..
    18. Karadeniz'de 'yüksek kat' tepkisi
    19. Adana'da üzerine yıldırım düşen 81..
    20. Terör örgütü PKK'ya 'üst düzey' darbe
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama