FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu! Fethullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen, İstanbul'da saklandığı evde ölü bulundu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hakkında yakalama kararı bulunan kardeşi Salih Gülen'in İstanbul'da saklandığı bir evde öldüğü öğrenildi. Salih Gülen için Terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezası isteniyordu. Salih Gülen'in hayatını kaybettiği yeğeni Ahmet Kurucan tarafından sosyal medya aracılığıyla paylaşıldı. Yakalama kararı çıkarılmıştı Erzurum'da, 'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, "Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'e ait matbaada, paralel yapıya ait suç unsuru oluşturan birçok bilgi ve belgenin saklandığı" iddiasıyla yapılan operasyonda, pek çok doküman ve materyal ele geçirilmiş, gözaltına alınan matbaanın ortağı Samih Yalçın tutuklanmış, Fetullah Gülen ve kardeşi Salih Gülen hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

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