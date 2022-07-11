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Dünya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hastaneye kaldırıldı
Dünya

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hastaneye kaldırıldı

FETÖ yayın organları teröristbaşı Fetullah Gülen'in hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 12:34:00 -
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hastaneye kaldırıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin terörist ele başı Fetullah Gülen'in sağlık durumu hakkında son dönemde birçok iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz hafta uyutulduğu ve durumunun kritik olduğu yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Hastaneye kaldırıldı

Son olarak terörist başı Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde durumunun ağırlaştığı ve hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Bu iddia, FETÖ'nün yayın organlarında da teyit edildi.

FETÖ'nün sosyal medya hesaplarından yapılan bayram paylaşımlarında Gülen'in durumunun iyi oduğu fakat hastanede gözetim altında tutulmasının doktorlar tarafından uygun görüldüğü ifade edildi.

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Yorumlar

Mehmet Soylu

ben onun ..
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