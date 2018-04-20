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FETÖ elebaşı "Cenneti vadetmiş"!

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil Kurtcephe, 'Fetullah Gülen bana, 'Sen bu millete büyük hizmetler etmişsin, artık ibadet etmene gerek yok. Allah sana cennetinden ala bir yer ayırmış.' dedi.' ifadesini kullandı.

20 Nisan 2018 Cuma 15:45
FETÖ elebaşı "Cenneti vadetmiş"!

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kurtcephe, yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Kurtcephe, rektörlüğü döneminde hakkında FETÖ/PDY'den 54 soruşturma açıldığı iddiasının doğru olmadığını savundu.

Üniversitedeki FETÖ'cü olduğu söylenen isimleri teker teker gönderdiğini, haklarında soruşturma açılan 120 kişiden sadece 41'inin kendi döneminde üniversiteye alındığını ileri süren Kurtcephe, bu personellerin rektör olarak "olur" yazılarını imzaladığını kabul ettiğini dile getirdi.

Bunun prosedür gereği olduğunu, bu konuda bir tercih yapma hakkının bulunmadığını savunan Kurtcephe, göreve alınan akademisyenlerin güvenlik soruşturmasından geçirilmesiyle ilgili yasal zorunluluk ve temayül bulunmadığını söyledi.

'SÖYLEDİKLERİNİ CİDDİYE ALMAYARAK GÜLDÜM'

Konuşmasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret etmesine değinen Kurtcephe, şunları belirtti:

"İlkokul mezunu bir adamın nasıl bu kadar önemli birisi haline geldiğini, ihanetini yazacak tarihçilerden olduğum için Fetullah Gülen ile görüşmek istedim. Hasan Tarık Şen'in (örgütün sözde il sorumlusu) Fetullah Gülen ile görüştürme teklifini kabul ettim. Üç kişi Pensilvanya'ya gittik. Fetullah Gülen yaptığımız ziyarette üniversitedeki bilimsel çalışmaları sordu, ben de anlattım. Fetullah Gülen bana 'Sen bu millete büyük hizmetler etmişsin, artık ibadet etmene gerek yok. Allah sana cennetinden ala bir yer ayırmış.' dedi. Bunun üzerine söylediklerini ciddiye almayarak güldüm."

Duruşmaya ara verildi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 15:45
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  4. israfil kurtcephe

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