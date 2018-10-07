FETÖ ekonomiye sızmaya çalışıyor

Son aylarda özellikle döviz kurları üzerinden Türkiye’ye yönelik başlatılan ekonomik kıskaç ve saldırı sürecinde terör örgütlerinin de pozisyon alma çalışmalarına başladığı öğrenildi. Varlık Barışı uygulamasıyla ülkeye önemli miktarda nakit soktuğu öğrenilen FETÖ’nün, tekrar bazı şirketler kurarak piyasalarda boşalan alanlara yeniden sirayet etmek istediği belirtiliyor.

Yeni Akit’in adli kaynaklardan edindiği bilgilere göre, özellikle cezaevinde tutuklu bulunan kalburüstü varlıklı FETÖ’cüler, yakınlarına haber göndererek paralarıyla şirketler kurulmasını istediler. Örnek olarak devletin hesaplarına tedbir koyduğu FETÖ’cü tutuklu avukatlardan Rasim Kuseyri, yakın akrabalarından bu yönde bir talepte bulundu. Yeğenlerine haber gönderen Kuseyri’nin, “Bizimle bağlantısı olmayan kişileri toplayın ve şirketler kurun. Sermaye ve iş bağlantılarını ben size sağlayacağım”dediği kaydedildi.

Kuseyri harekete geçti

Bloke konulan resmi hesaplarında 10 milyon TL civarında bir parası olduğu bilinen Kuseyri, devletin Enerji Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumunun milyarlarca dolarlık uluslararası tahkim davalarına bakmıştı. Yurtdışı hesaplarında, Türkiye’dekinden çok daha fazla serveti olduğu düşünülen Kuseyri’nin, yakınları üzerinden ticarette kullanmak istediği paraların da bunlar olabileceği sanılıyor.

Akın İpek’le aralarındaki gayri resmi para trafiğiyle de bilinen ve İpek’ten aldığı paraları resmi olarak düşük gösteren Kuseyri, öteden beri akçeli işlere ve ticarete merakıyla biliniyor. Bylock kullanıcısı da olan Rasim Kuseyri ayrıca, yargılandığı FETÖ’cü avukatlar davasının Ağustos 2017’deki duruşmasında, tutuklu olduğu sürede uğradığı ‘maddi’ kaybı da dile getirerek tahliyesini istemişti.