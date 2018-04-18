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FETÖ davasında 3 sanığa müebbet!

Hatay'da FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hasan Polat ile 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 01:57
FETÖ davasında 3 sanığa müebbet!

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada, sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski tuğgeneral Hasan Polat'ın da arasında bulunduğu 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 27'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasına bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanıklar ve avukatlarının son savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, eski tuğgeneral Hasan Polat, eski 121. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanı albay Etem Metehan Yaşar ve eski Merkez Komutanı albay Kadir Ayhan'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

"Darbe girişimine yardım" suçundan ise eski Trafik Şube Müdürü Mehmet Kamil Ekmekçi 16 yıl 8 ay, bir mahalle muhtarının kardeşi olan Cabir Dik de 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski asker ve polislerin arasında yer aldığı 27 sanık ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Heyet, 10 sanığın beraatini ve firari 2 sanığın dosyalarının tefrik edilmesini de kararlaştırdı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 01:57
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  • Ömer GençÖmer Genç8 sa önce
    Yeni sisteme göre müebbet alanlara kontrollu serbestlik veriyorlar.Müebbet darbeciyi aşağılamak ve korkutmak için veriliyor.Yakinda apo falan üste para alarak çıkacak.Broşür dağıtan veya muhtelif fikir suçlarına ise hücre hapsi ...
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