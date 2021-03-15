  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ darbesine kadeh kaldıran CHP’li Gürkan’a 2 ay 15 gün hapis
Gündem

FETÖ darbesine kadeh kaldıran CHP’li Gürkan’a 2 ay 15 gün hapis

CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "suçu ve suçluyu övmek" suçundan hakkında açılan davada 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 18:55:00 -
FETÖ darbesine kadeh kaldıran CHP’li Gürkan’a 2 ay 15 gün hapis

Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5. duruşmasına, Gürkan'ın avukatı Harika Taybılı katıldı. Sanık Gürkan duruşmaya katılmadı.

Savcı mütalaasında, FETÖ'nün darbeye teşebbüs gecesi olan 15 Temmuz'da, "Biz bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık, 36 yıl sonra aynı geceyi bir daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var içelim" ifadesini kullanan sanık hakkında aynı konuyla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini anımsattı.

Sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçuna ilişkin takipsizlik kararı verildiği, ancak bu kararla mahkemede yargılandığı eyleminin farklı olduğu ifade edilen mütalaada, sanık Gürkan'ın sözlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu överek suçu ve suçluyu övme suçunu işlediği için cezalandırılması talep edildi.

Gürkan'ın avukatı Taybıllı, müvekkilinin iddianameye konu olan eylemleri işlemediğini savundu. Gürkan'ın o gece "Yaşasın darbe oluyor, yaşasın darbe, yaşasın Fetullah Gülen" gibi cümleler kullanmadığını öne süren Taybıllı, "Bu sözler olsaydı suç oluşabilirdi. TCK madde 2 kapsamında değerlendirme yapılması isabetli olacaktır. Yazılı savunmamızı tekrarlıyoruz" dedi. Taybıllı, müvekkilinin beraatini talep etti.

Aranın ardından mahkeme Gürkan'a, üzerine atılı sabit bulunan eyleme uyan "suçu ve suçluyu övmek" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması ve kişisel özellikleri ile dosyaya sunulan paylaşım içerikleri dolayısıyla yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşması nedeniyle hükmün açıklamasını geri bıraktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman’dan sonra patladı! 34 ülke peşinde
Kültür - Sanat

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman’dan sonra patladı! 34 ülke peşinde

Dünyanın ilgisini çeken Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerine özel oklar üreten geleneksel Türk oku ustası Bekir Büyüksındır, ata yad..
F-35'lerle ilgili şoke eden rapor! Singapur yayınladı
Dünya

F-35'lerle ilgili şoke eden rapor! Singapur yayınladı

Dünyanın birçok noktasında bulunan F-35 uçakları ile ilgili tartışmalar büyüyor. Asya ülkesi Singapur'un yayınladığı son rapora göre, ABD'ni..
TEI Genel Müdür duyurdu! Yerli motorda seri üretime geçildi
Teknoloji

TEI Genel Müdür duyurdu! Yerli motorda seri üretime geçildi

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, yerli ve milli T-700 motorunda seri üretime geçildiğini açıkladı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay