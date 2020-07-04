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Yerel

FETÖ bahanesiyle yaşlı kadını dolandıranlar enselendi

Konya'da, kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ bahanesiyle 80 yaşındaki kadını dolandıran 4 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şahısların 3'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 16:18:00 -
FETÖ bahanesiyle yaşlı kadını dolandıranlar enselendi

Konya'da yaşayan 80 yaşındaki H.E'nin evine giden 4 kişi, yaşlı kadına kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra adının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasına karıştığını ve evindeki paraları incelemeleri gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine, 50 bin lira ile 500 dolarını dolandırıcılara veren H.E, bir süre sonra dolandırıldığını anladı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, incelediği MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerinden, zanlıların kentten ayrılarak Şanlıurfa'ya gittiğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda, yaşlı kadını dolandıran Halil G. (23), Bahri G. (24), Hüseyin K. (21) ve Müslüm D'yi (34) gözaltına aldı.

Konya'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Halil G, Hüseyin K. ve Müslüm D, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Bahri G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yorumlar

Salur Kazan

Şahıs ivedi Rabbim ve milletim beni affetsin demeli
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