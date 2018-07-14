THY - Kastamonu
0553 313 94 23

FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık! 'Alo ben başkomiser Ahmet'

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:22
FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık! 'Alo ben başkomiser Ahmet'

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden S.M'yi (68) arayan şüphelilerden biri kendisini "Başkomiser Ahmet" olarak tanıttı.

"Kimlik bilgileriniz FETÖ/PDY'nin eline geçti, operasyon yapabilmemiz için 50 bin lira lazım." diyen şüpheli, yaşlı kadından para istedi.

POLİS İKİ GÜN BOYUNCA İZLEDİ

Dolandırılacağını anlayan yaşlı kadın durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro ekipleri, teknik ve fiziki takiple şüphelileri iki gün boyunca izledi.

Yapılan plan sonrasında harekete geçen ekipler, yaşlı kadının çağırdığı şüphelilerin evine gelmesini bekledi. Ekipler, eve gelen A.E. (29), H.T. (59) ve M.T'yi (28) gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.E'nin kolunda rütbe bulunan tişört giymesi dikkati çekti.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:22
  1. Zonguldak
  2. FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adnan Oktar'ın ses kaydı ortaya çıktı! Kızları ağına böyle düşürüyordu
    1. Adnan Oktar'ın ses kaydı ortaya çıktı!..
    2. Buz kütlesinin yaklaştığı köy tahliye..
    3. Rusya zor durumda! Seri üretime..
    4. Acı haber geldi! Beyza yaşamını yitirdi
    5. Şoke eden açıklamalar! 'PKK terörü..
    6. Mustafa Destici: Sistemin değişmesiyle..
    7. Karpuzun bozulmaması için...
    8. Oktar'ın 'kedicikleri' ile ilgili yeni..
    9. Lateks alerjisi nedir?
    10. Oda kokusunu evde kendiniz yapın
    11. Somali'deki bombalı saldırıda 3 kişi..
    12. İbrahim Kalın'dan flaş açıklama
    13. Su alan akaryakıt tankerinden yardım..
    14. Borda büyük gelişme! Bu özelliği yeni..
    15. Köpeği bıçakladı, kameralara yakalandı!
    16. Havuç suyunun faydaları nelerdir?
    17. FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık! 'Alo..
    18. Beyaz ayakkabılar temizlenirken...
    19. Bakan Soylu, kabine toplantısı biter..
    20. Sürüden ayrılan ineği arıyordu, birden..
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!