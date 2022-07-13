Feti Yıldız müebbet alanların sayısını açıkladı
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe davasında, haklarında hüküm kurulan 8 bin 725 sanıktan 1634'ü ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sı da müebbet hapis cezasına çarptırıldı" dedi.
YENİ AKİT ANKARA
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, resmi sosyal medya hesabından FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe davasına ilişkin açıklamada bulundu.
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe davasında, haklarında hüküm kurulan 8 bin 725 sanıktan 1634'ü ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sı da müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanların 85'i general,1116'sının subay, 226'sının astsubaydı. 293 fiili darbe davasından 289 dosyada mahkemeler kararını verilmiştir. Bu davaların temyiz incelemesinde; Yargıtay 119'u hakkında onama veya düzelterek onama kararı, 46'sı hakkında bozma/kısmen bozma kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.