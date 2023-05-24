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Siyaset 'Fethullah Gülen AYM başkanı mı oluyor?' Özdağ rezil oldu!
Siyaset

'Fethullah Gülen AYM başkanı mı oluyor?' Özdağ rezil oldu!

Yeniakit Publisher
2023-05-24 14:18:00 - 2023-05-24 14:54:19
'Fethullah Gülen AYM başkanı mı oluyor?' Özdağ rezil oldu!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" sözlerine tepki göstermişti. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Fethullah Gülen’i de Anayasa Mahkemesi başkanı yapın" demişti. Özdağ'ın başkanlık seçiminde Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi sonrası akıllara 'acaba Fethullah Gülen'de AYM başkanı mı oluyor? Özdağ terörist Gülen'e böyle bir söz mü verdi' sorusunu getirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" sözlerine tepki göstermişti. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Fethullah Gülen’i de Anayasa Mahkemesi başkanı yapın" demişti. Özdağ'ın başkanlık seçiminde Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi sonrası akıllara 'acaba Fethullah Gülen'de AYM başkanı mı oluyor? Özdağ terörist Gülen'e böyle bir söz mü verdi' sorusunu getirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının tiye aldığı Özdağ geçmişte yaptığı açıklamalarla çelişmesi daha çok uzun süre dalga konusu olacağına işaret ediyor.

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