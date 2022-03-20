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Yerel Fethiye'deki yangından iyi haber
Yerel

Fethiye'deki yangından iyi haber

Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 15:55:00 -
Fethiye'deki yangından iyi haber

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Göcek Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 3 ilk müdahale aracı, 22 araröz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 5 pikap ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.

Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangında, 5 dönüm ormanlık alan tahrip oldu.

Yanan alanda ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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