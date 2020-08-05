  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:59:27 -
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken dağın yamacına çarpan kişi yaralandı.

İlçeye tatile gelen İngiliz uyruklu Richard Pattendem, yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistine çıktı. Hazırlıklarının ardından single (tekli) uçuş yapan Pattendem, bir süre sonra dağın yamacına çarptı.

Pattendem'in düştüğünü görenler, durumu sağlık ekipleri ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen JAK timi tarafından bulunduğu alandan çıkarılan Pattendem, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sağ bacak ile sol kolunda kırık olduğu belirlenen Pattendem'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı