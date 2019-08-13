Fethiye’de orman yangını! Muğla’nın Fethiye Kelebek Vadisi yolu Faralya mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangında bir dönüm alan zarar gördü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Ölüdeniz Mahallesi'nde Kelebek Vadisi yolu Faralya mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterle havadan, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi. Ekiplerce söndürülen yangında bir dönüm alan zarar gördü. Helikopterle müdahale nedeniyle durdurulan Babadağ'dan yapılan yamaç paraşütü uçuşları yeniden başlatıldı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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