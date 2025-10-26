  • İSTANBUL
Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Tatil keyfi faciayla bitti
Yerel

Fethiye’de korkunç paraşüt kazası! Tatil keyfi faciayla bitti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Fethiye’de korkunç paraşüt kazası! Tatil keyfi faciayla bitti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Babadağ’dan tandem atlayışı yapan Polonya uyruklu Mark Daniel, kısa süre sonra kayalıklara çakılarak yaşamını yitirdi.

Olay, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 25'inci Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında Polonya uyruklu paraşütçü Mark Daniel ile yanındaki yamaç paraşütü pilotu Mustafa Gökhan Toygar, tandem atlayış gerçekleştirdi. İkili Babadağ'dan havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara düştü.

POLONYALI PARAŞÜTÇÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Mark Daniel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Gökhan Toygar ise yaralı olarak kurtarıldı.

TÜRK PARAŞÜTÇÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Askeri helikopterle bölgeden alınan Toygar, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Toygar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

