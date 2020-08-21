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Aktüel Fethiye'de kayalıklarda ayağı kırılarak mahsur kalan kişi kurtarıldı
Aktüel

Fethiye'de kayalıklarda ayağı kırılarak mahsur kalan kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 01:34:29 -
Fethiye'de kayalıklarda ayağı kırılarak mahsur kalan kişi kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde ayağı kırılarak kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

İlçeye tatile gelen Nihal Yeniay, yürüyüş yapmak için Kabak Mahallesi Cennet Koyu'na gitti. Bir süre patikada yürüyen Köse, çıktığı koyun tepesindeki kayalıklarda ayağının kırılması sonucu mahsur kaldı.

Yeniay'ın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kayalıklara ulaşan ekipler, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yeniay'ı sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak koya indirdi. Koydaki JAK botuna alınan yaralı, Ölüdeniz Lagün mevkisinde bekleyen ambulansa nakledilerek hastaneye kaldırıldı.

Yeniay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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