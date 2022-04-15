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Yerel Fethiye'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Yerel

Fethiye'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 11:14:00 -
Fethiye'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Vahap B. K. (38) idaresindeki 34 AEP 049 plakalı otomobil, Osman Kaya Bulvarı Üzümlü Kavşağı'nda, Özkan K. (22) yönetimindeki 48 FB 456 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile Halil A.(47), Kurtuluş E. (32) Emirhan K. (20) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine düşen yardım ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlçedeki hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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