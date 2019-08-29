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Fethiye’de hükümlüler çevre temizliği yaptı

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29 Ağustos 2019 Perşembe 13:23
Fethiye’de hükümlüler çevre temizliği yaptı

Fethiye’de Hükümlüler Çevre Temizliği Yaptı


Muğla’nın Fethiye İlçesinde denetimli serbestlikten yararlanan 60 hükümlü, Koyular bölgesinde çevre temizliği yaptı.



Adalet Bakanlığınca başlatılan “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi” kapsamında 60 hükümlü, Karagözler Mahallesinde bulunan aksazlar ile Büyük Samanlık Koyu ve yol kenarlarında 4 gün boyunca yapıla temizlikte 1.5 ton çöp toplandı.


Etkinliğe, Fethiye Kaymakamı Muzaffer şahiner, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Rüştü Şen, İlçe Emniyet Müdürü Emre Süel, Orman İşletme Müdürü Gürhan Zorlu STK başkanları ve daire müdürleri katıldı.


Aksazlar ile Büyük Samanlık Koyu ve yol kenarlarında temizlik yapan 60 hükümlü 1,5 ton çöp topladı. Kamyonete yüklenen çöpler geri dönüşüme yollandı.


Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fethiye’nin Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi dile getirdi.


Fethiye sadece bayram boyunca ilçede 1 milyon 300 bin misafirin ağırlandığını söyleyen Şahiner, "Bu kadar insanı ağırlayan ilçede küçük sıkıntılar da olacaktır. Bunu zaten anlayışla karşılıyoruz. İlçeye tatile gelenleri en iyi şekilde ağırlamamaktan onu ve gurur duyuyoruz. Yoğunluktan ötürü ilçede çöp sorunu da yaşanıyor. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.


Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker’de Fethiye’nin Allah’ın bahşettiği güzel bir doğasının bulunduğunu, doğayı korumak adına herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmekle mükellef olduğunu kaydetti. Temizliğin insan eğitimine ve duyarlılığa bağlı olduğunu ifade eden Eker, herkesi çevre konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet etti.


Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise Bunlar ortak sorunlarımız ve ortak hareket ederek çözülmesi gereken sorunlar olduğunu ifade etti. Belediye olarak buranın bakanlığa ait olması bizler için fark etmiyor diyen Karaca , "Önemli olan burada Fethiye’nin ortak sorunlarını hep birlikte çöze bilmektir. Bizler kurumlar ile ortaklaşa hareket ettik" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:23
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