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Yerel Fethiye'de 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel

Fethiye'de 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, arıza yapıp sürüklenen yelkenli teknedeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 21:09:00 -
Fethiye'de 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

29 göçmen kurtarıldı

Ekipler, sürüklenen yelkenlideki 29 düzensiz göçmeni kurtardı. Organizatör olduğu iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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