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Fethiye Ovacık’ın yazın yaşanan su sıkıntısı giderildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ovacık mevkiinin yaz aylarında yaşadığı su sıkıntısını gidermek amacıyla başlattığı 200 metreküp içme suyu depo yapımını tamamladı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:44
Fethiye Ovacık’ın yazın yaşanan su sıkıntısı giderildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ovacık mevkiinin yaz aylarında yaşadığı su sıkıntısını gidermek amacıyla başlattığı 200 metreküp içme suyu depo yapımını tamamladı. Devreye alınan içme suyu deposu ile bölgenin yaz aylarında yaşadığı su sıkıntısı giderildi.


Bölgeye yeni içme suyu deposu yapılmasına karar veren ve projesini kısa sürede hazırlayan MUSKİ Mart 2019’da inşaat çalışmasına başladı. Yaklaşık 3 ay süren içme suyu deposunun yapımını tamamlayan ekipler deponun son kontrollerini yaparak devreye aldı.


Konuyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yapılan deponun halk sağlığı yönergelerine uygun olarak yapıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Ovacık mevkiimizde özellikle yaz aylarında yaşanan nüfus artışı ile birlikte su tüketimi en üst seviyeye çıkıyor. Bu nedenle üst kotların su alımı hidrofor üzerinden sağlandığı için hidroforlarda sık sık arızalar meydana geliyordu. Bu nedenle de bölgede su kesintilerine yönelik şikayet artışı oluyordu. Ekiplerimiz konuyla ilgili çalışma başlattı ve hem hidroforu devreden çıkararak elektrik maliyeti, su kesintilerinin önüne geçecek hem de bölgenin su ihtiyacını karşılayacak kapasite de bir depo yapımı için çalışma başlattı. 200 metreküp kapasiteye sahip ve Halk Sağlığı yönergelerine uygun içme suyu deposunun yaklaşık 3 aylık çalışma sonucunda Ovacık halkımızın hizmetine sunduk.”

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:44
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