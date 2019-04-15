Fethiye Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Fethiye Belediye Başkanı seçilen CHP’li Alim Karaca,düzenlenen törenle görevine başladı. Alim Karaca görevi eski belediye meclis üyesi Alaattin Yıldırım’dan devir aldı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, belediye başkanlığı görevini devralmak için geldiği Fethiye Belediyesi binası önünde davul zurna eşliğinde karşılandı. Devir teslim törenine CHP Fethiye İlçe Başkanı Ali Özgür Kullukçu, CHP eski milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fethiye Belediye Başkanı seçilen CHP’li Alim Karaca eski belediye meclis üyesi Alaattin Yıldırım’dan görevi devraldı. Devir teslim törenine 20 yıl Fethiye Belediye Başkanlığı yapan Behçet Saatcı’nın katılmaması dikkat çekti.

Devir teslim töreninde Fethiye’yi ortak akılla yöneteceklerinin altını çizen Alim Karaca, “20 yıldır belediye meclis üyeliği yapan Alaattin Yıldırım ağabeyimize teşekkür ediyorum. Ben isterdim ki belediye başkanımızda burada olsun. 20 yıl burada görev yaptı.

Ben bu seçimi 31 Mart’ta ekibimle birlikte kazanacağım ve ben Fethiye Belediye Başkanımızı mührü almak için ziyaret edeceğim demiştim. Biz bu seçimi kazandık ve bugünde buradayız. Alaattin Bey’in karşılama nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Fethiye’de hayal ettiğimiz ve hayallerimizi gerçekleştirmek üzere sizlere açıklamış olduğumuz projelerin hepsini 5 yıl içerisinde tek tek hayata geçirmek istiyoruz. Cumhuriyet tarihinde Fethiye’nin hiçbir zaman hayata geçiremediği 500-600 milyonluk yatırımla 5 yıl içerisinde Fethiye’nin çehresini değiştireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gürün Fethiye için tam 350 milyon gibi büyük bir rakamı Fethiye’ye ayırdı. Bizim belediyemizin de 114 milyon gibi gerçekleşen bir bütçesini tahmin edersinizki toplamda bunu da 130-140 milyona çıkacağız. Ve toplamda büyükşehir ile birlikte 500-600 milyon gibi bir rakamı Fethiye’ye getireceğiz. Sadece 2 belediye değil birçok hibe fonlarında; Güney Ege Kalkınma Ajansı, ÖÇK, AB gibi hibe fonlarından proje merkezi kurarak proje bilim merkezimizin oluşturacağı projelerle milyonlarca hibeyi Fethiye’ye getireceğiz. Bunun çalışmalarını uzun zamandır yapıyoruz. Ve önümüzdeki günlerde de projelerimiz hayata geçtiğinde hep beraber göreceksiniz ki doğru bir karar verdiniz, doğru bir belediye başkanı seçtiniz” dedi.

Karaca, “Bizimle birlikte yürüyen hiçbir vatandaşımız oy versin vermesin Fethiye’de yaşayan 160 bin kişiyi lütfen kucaklayın. Biz birlik ve beraberlik istiyoruz. Nasıl ülkemizde birlikte ve beraberlik istiyorsak Fethiye’mizde de birlik ve beraberlik istiyoruz. Ben Alim Karaca ve Fethiye Belediye Başkanı olarak 160 bin vatandaşımızdan hiçbirini ayırt etmiyorum. Oy verene de vermeyene de teşekkür ediyorum. Aynı hassasiyeti belediye personelinden de bekliyorum. Belediye personelimiz mutlaka ama mutlaka 160 bin kişiyi kucaklamak ve onların refah ve huzuruna katkı sağlamak zorunda. Katkı sağlayamayacak ve art niyetli olan hiçbir arkadaşımızla yürümeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun burada yaşayan vatandaşlarımızın huzuru ve refahına katkı sağlamak zorunda. Ve ben bunun bedelini karşılarım, Yürümeyen, vatandaşımızla birlikte olmayan hiçbir personelimiz kusura bakmasın bu belediyeden içeri giremez” dedi.