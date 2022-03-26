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Ekonomi Fethiye Belediyesi Yol ve kaldırım düzenlemesi işi yaptıracak
Ekonomi

Fethiye Belediyesi Yol ve kaldırım düzenlemesi işi yaptıracak

Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Yol ve kaldırım düzenlemesi işi yaptırılacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 13:40:00 -
Fethiye Belediyesi Yol ve kaldırım düzenlemesi işi yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Fethiye Belediyesi sınırları içerisindeki, Belediyemize ait kamusal alanlardaki beton parke üst kaplamaları ile beton parke yol ve kaldırımların tamiratının yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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