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Fethiye Belediye Başkanı Karaca’dan Fethiye Körfezi kirliliği açıklaması

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, sosyal medyada infial oluşturan Fethiye Körfezi’nin kirlenmesi ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:17
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’dan Fethiye Körfezi kirliliği açıklaması

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, sosyal medyada infial oluşturan Fethiye Körfezi’nin kirlenmesi ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye’de binlerce esnafın turizmden geçindiğini, Körfez’de yeni değil yıllardır bir kirliliğin söz konusu olduğunu ifade etti. Bilim adamaları ile yapmış olduğumuz çalışma sonucunda burada bir ALG patlaması olduğu neticesine varıldı. Körfezinde kirlilik ile ilgili gazi üniversitesinden7 bilimi adamı burada yapmış olduğu araştırmalarda DSİ ye aitkanallarından gelen alüvyon ve erozyondan kaynaklanan toprakların dolayı körfezi dolduğunu ifade eden Karaca, "Kanallara çeşitli tesislerden karışan fosfat ve azot yüklü maddenin körfeze ulaşması neticesine burada ALG patlaması meydana geldi. Bölgemizde birçok alabalık tesisleri var tonlarca kullanılan yemlerin azot ve fosfor yüklü olduğunu bilim adamları ifade ettiler. Onlarda arıtılmadan hidro elektrik santraline gelip oradan da körfeze geliyor. Çevre şehircilik bakanlığı tarafından denetlenip gerekli filtreleme artırmasının yapılarak denize verilmesi gerekiyor". Diye konuştu.


ALG patlaması mayısın sonunda meydana geldiğini söyleyen Karaca, şunları söyledi:


"Bizler yetkililer ile birlikte çalışmalar yapıyoruz. Çevre şehircilik bakanlığı ile görüşüyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ile görüşmeler devam ediyor. Bizler ortak bir akılla bu konuyu yakinen takip ediyoruz.Burada bir siyaset yapmanın bir anlamı yok bu orta bir sorunumuz. Bu üç beş aylık bir sorun değil yıllardır birikmiş bir sorun. 2011- 2012 yıllarında bizlerden önceki yönetim dönemim bakanı Veysel Eroğlu’nu körfezin kirliği ile ilgili bir rapor sunmuştu. Bakanımız o dönemde biz haliç’i temizledik burayı mı temizlemeyeceğiz diye söz verdi. O gündür bugündür herhangibi bir temizlik olmadı.


Çevre şehircilik bakanı Murat Kurum ile birlikte görüşmeler devam ediyor. Onunda seçim öncesi bir sözü oldu biz bu körfezi temizleyeceği diye. Bizlerde Fethiye belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız"

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:17
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