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Fethi Sekin Şehir Hastanesine ‘erişebilirlik" belgesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine "erişebilirlik" belgesi verildi.

07 Mart 2019 Perşembe 09:15
Fethi Sekin Şehir Hastanesine ‘erişebilirlik" belgesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine "erişebilirlik" belgesi verildi.

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetlerler İl Müdürlüğü tarafından incelenen Fethi Sekin Şehir Hastanesi, erişebilirlik belgesi almaya hak kazandı. Erişebilirlik belgesi düzenlenen programla Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat ve Başhekim Doç. Dr. Savaş Öztürk’e verildi.

 

Şehir Hastanesi’nin sağlık açısından bölgede bir merkez olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Bununla da yetinmiyor ve uluslararası bir merkez olma niyeti var. Özellikle sağlık turizminde bölgeden gelen hastaların yanı sıra uluslararası hastaları da kabul etmeye başladı. Burası önemli bir sağlık turizm merkezi haline gelecektir. Sağlıkta da ilimiz marka bir şehir olma hedefine ulaşacak. Açılan şehir hastaneleri arasında güzel bir çalışma burada var. Değerli çalışmalar yapılıyor. Eski eğitim araştırma hastanesi eğitim amaçlı tahsisi yapıldı. Bundan sonra eğitim- öğretim hayatına hizmet verecek. Tam gün eğitime geçmiş olacak. Bundan sonra vatandaşımıza daha güzel ve sağlıklı imkanının sürdürecekler” dedi.

 

Hastanenin erişebilirlik adına mükemmel olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç ise, “Ekipler her safhada bir arada oldu. Valimizin direktifleriyle yapılan incelemelerde bu hastane erişebilirlik durumunda olduğundan dolayı erişebilirlik belgesi hazırlanmıştır. Hayırlı olsun” diye konuştu.

 

Hastanenin tüm hastalara hizmet vermeye uygun bir halde hazırlandığını aktaran İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat’ta, “Özellikle engelli vatandaşlarımız bizler için çok değerli. Her alanda olduğu gibi burada da özenle düşünülmüş durumda”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:15
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