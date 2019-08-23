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Fethi Sekin Parkı kararının ardından anlamlı ziyaret

İzmir’in kahramanı şehit Fethi Sekin’in adı, Buca’daki bir parkta yaşatılmak üzere mecliste karar alınırken, karar üzerine aralarında El Bab şehidi Furkan Yavaş’ın babasının da yer aldığı Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Bayraklı Şubesinden Buca Belediye Başkanı Av.

23 Ağustos 2019 Cuma 13:55
Fethi Sekin Parkı kararının ardından anlamlı ziyaret

İzmir’in kahramanı şehit Fethi Sekin’in adı, Buca’daki bir parkta yaşatılmak üzere mecliste karar alınırken, karar üzerine aralarında El Bab şehidi Furkan Yavaş’ın babasının da yer aldığı Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Bayraklı Şubesinden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç’a teşekkür ziyareti yapıldı.


Buca Belediye meclisinin ağustos ayında gerçekleştirilen oturumunda, Yaylacık Mahallesi 46 sokakta yapılması planlanan parka, "Şehit Fethi Sekin Parkı" adı verilmesi kararlaştırılmıştı. Parka, İzmir Adliyesinde 5 Ocak 2017 günü yaşanan terör saldırısında canı pahasına müdahale ederek tarihe geçen şehit Sekin’in adının verilmesinin ardından Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Bayraklı Şubesi, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç’a teşekkür ziyareti yaptı.


Şube Başkanı Hacı Mehmet Bektur, 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı operasyonu sırasında Suriye’deki El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından şehit edilen bordo bereli Hava Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş’ın babası Süleyman Sırrı Yavaş ve şube yöneticileri, Başkan Erhan Kılıç’a karar nedeniyle plaket takdim etti.


Şehit Fethi Sekin’in adının yaşatılacağı haberini görünce duygulanarak gözyaşlarını tutamadığını ifade eden Hacı Mehmet Bektur, “Sosyal medyada ve haberlerde başkanımızın şehit Fethi Sekin ile ilgili yazısını görünce duygulanmamak mümkün değil. Bizler bu ülkeye hizmet etmiş polis teşkilatı mensuplarıyız. Duygulanınca sayın başkandan bir randevu talebinde bulunduk. Bugün kendisini ziyaret ederek kendisine şehit ve gazilerimizi unutmadığı için kendisine plaketle teşekkür ettik. Bizleri çok mutlu etti. Siyasi düşünceleri ne olursa olsun bizim şehit ve gazilerimize değer veren herkesin yanındayız. Buca Belediyesi ve başkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:55
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