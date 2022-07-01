Fethi Başağa’dan Libya’nın başkenti Trablus’a zor kullanarak girme tehdidi

Huna el-Asıma haber sitesine göre Başağa, Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki Ulusal Birlik Hükûmeti bakanlarından kenti terk etmelerini istedi.

Başağa, "Başkente girmem yakın olduğu için Ulusal Birlik Hükûmeti bakanlarının Trablus'tan güvenli bir şekilde ayrılmaları için fazla zaman kalmadı." ifadesini kullandı.

Başağa’nın çağrısı "Trablus’a silah zoruyla giriş tehdidi" olarak değerlendirildi.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükûmeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükûmetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükumeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükûmete teslim edeceğini söylemişti.