Festivalde 2 bin selvi fidanı dağıtıldı

Sarıgöl 13. Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivalinde ziyaretçilere 2 bin adet selvi fidanı dağıtıldı.

Bu yıl geleneksel olarak 13’üncüsü düzenlenen Sarıgöl Sultaniye Üzüm Festivalinde merkezi İzmir’de olan Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği standında Orman Genel Müdür Yardımcı Şahin Aybal tarafından festivalde vatandaşlara dağıtılmak üzere gönderilen fidanlar, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve belediye meclis üyeleri, Sarıgöl Yörük Dernek BaşkanıHüdaverdi Kaya, Yörük beyi Hacı Halis Arslan ve Sarıgöllüler Derneği yönetim kurulu üyeleri tarafından dağıtıldı.

Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Yıldırım, "Orman Genel Müdür yardımcısı Sarıgöllü hemşehrimizŞahin Aybal, Sarıgöl Belediye Başkanımız Necati Selçuk, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir’e, meclis üyelerimize emeği geçen Sarıgöl Orman Şefliği personeline ve sivil toplum kuruluşlarına, Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği olarak teşekkür eder şükranlarımızı sunarız." dedi. Festival kapsamında 2 bin adet selvi fidanı dağıtıldı.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Sarıgöllü Şahin Aybal’ın Sarıgöl Üzüm Festivaline gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ise şunları söyledi: "Hemşehrimiz Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal’ı festivalimize katkılarından dolayıı kutlarım. Göndermiş olduğu selvi fidanları dikilerek çevremiz yem yeşil olacak.’’ dedi.