0553 313 94 23

Festivalde 2 bin selvi fidanı dağıtıldı

Sarıgöl 13.

08 Eylül 2019 Pazar 15:05
Festivalde 2 bin selvi fidanı dağıtıldı

Sarıgöl 13. Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivalinde ziyaretçilere 2 bin adet selvi fidanı dağıtıldı.


Bu yıl geleneksel olarak 13’üncüsü düzenlenen Sarıgöl Sultaniye Üzüm Festivalinde merkezi İzmir’de olan Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği standında Orman Genel Müdür Yardımcı Şahin Aybal tarafından festivalde vatandaşlara dağıtılmak üzere gönderilen fidanlar, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve belediye meclis üyeleri, Sarıgöl Yörük Dernek BaşkanıHüdaverdi Kaya, Yörük beyi Hacı Halis Arslan ve Sarıgöllüler Derneği yönetim kurulu üyeleri tarafından dağıtıldı.


Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Yıldırım, "Orman Genel Müdür yardımcısı Sarıgöllü hemşehrimizŞahin Aybal, Sarıgöl Belediye Başkanımız Necati Selçuk, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir’e, meclis üyelerimize emeği geçen Sarıgöl Orman Şefliği personeline ve sivil toplum kuruluşlarına, Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği olarak teşekkür eder şükranlarımızı sunarız." dedi. Festival kapsamında 2 bin adet selvi fidanı dağıtıldı.


Orman Genel Müdür Yardımcısı Sarıgöllü Şahin Aybal’ın Sarıgöl Üzüm Festivaline gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ise şunları söyledi: "Hemşehrimiz Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal’ı festivalimize katkılarından dolayıı kutlarım. Göndermiş olduğu selvi fidanları dikilerek çevremiz yem yeşil olacak.’’ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 15:05
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yüce: “İstişare kültürü ve ortak aklı çok önemsiyoruz”
    1. Başkan Yüce: “İstişare kültürü ve..
    2. Özalan'dan Akşener'e tepki: Bunlar..
    3. Binlerce olaya anında müdahale
    4. Büyükşehir Meclisi toplanıyor
    5. Devrilen traktörün altında kalan yaşlı..
    6. Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden..
    7. Ahmet Yenilmez'den evlat nöbetindeki..
    8. Hakkari'de terör operasyonu
    9. Babalar ve çocuklar sabah namazında..
    10. İşte Millilerimizin grubunda puan..
    11. Başkan Erdoğan Malatya'da
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da
    13. Uyum sürecini Söğüt Şenlikleri’ne..
    14. Festival caddesine, 500 metrelik bayrak
    15. MSB: "Güvenli Bölgenin tesisinin..
    16. Ahmet Yenilmez’den HDP önünde oturma..
    17. MSB: "Fırat'ın doğusunda,..
    18. Minik öğrenciler cam atölyesini gezdi
    19. İran'dan çok sert açıklama: Şaşırdık
    20. Akdamar Kilisesi’ndeki ayin sona erdi
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'