0553 313 94 23

Festival rezaletine kim ‘dur’ diyecek?

Geçtiğimiz gün Akit’in “Adı değişti ama rezalet sürüyor” başlığıyla gündeme getirdiği Adana’daki rezalete tepkiler artıyor. Gazetemize konuşan STK temsilcileri, “Bu rezaletlere dur diyebilecek, destek vermeyecek, Adana’ya sahip olacak birilerine ihtiyaç var” ifadeleriyle tepki gösterdi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:10
Festival rezaletine kim ‘dur’ diyecek?

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Geçtiğimiz yıl Adana Valiliği tarafından izin verilmeyince, ismi “Kebap-Şalgam Festivali” olarak değiştirilen “Dünya Rakı Festivali” adlı skandal organizasyonun bu yıl da düzenleneceğinin ortaya çıkmasıyla STK’lardan da sert tepkiler gelmeye başladı.

Ne dine ne de insanlığa sığar

Gazetemize konuşan, Diyanet Sen Adana Şube Başkanı Veysel Akkoç, “Adana’da böyle bir festivalin olması bizi derinden üzmekte ve başka illerden bakıldığında Adana’da Müslüman yaşamıyor havası verilmektedir” dedi. Veysel Akkoç, “Bu rezaletlere dur diyebilecek destek vermeyecek Adana’ya sahip olacak birilerine ihtiyaç var. Bir tarafında tarihi camiler bir tarafında okullar bu nasıl bir rezalet, içki içen gitsin meyhanede barda nerede içerse içsin. Bu yapılan ne dine ne de insanlığa sığar” dedi.

Geçen yıl 20 bin kişi katıldı

Sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılarla bir araya gelenler, tarihi Kazancılar Çarşısı'nın bulunduğu Büyüksaat civarında, akşamdan kurdukları rakı sofralarında sabaha kadar ciğer ve kebap yiyip, rakı içerek eğleniyor” diyen Koç, “Geçen yıl bu etkinliğe yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Bu yıl da sosyal medyada yapılan çağrı ile tarih 10-11 Aralık olarak ilan edildi. 10 Aralık cumartesi akşamı kurulacak rakı sofraları ya da kaldırımlardaki çilingir sofraları, 11 Aralık pazar gününe kadar devam etmesi planlanıyor. 'Dünya Rakı Günü’nde Adana ‘Kebap Şalgam Festivali’ ile ilgili otellerde ve kebapçılarda rezervasyonlar yapılırken, bu yılda etkinliğe geniş kapsamlı katılım bekleniyor” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 12:10
  1. Ankara
  2. Adana Valiliği
  3. Kebap-Şalgam Festivali
  4. Dünya Rakı Festivali
  5. STK
  6. Diyanet Sen Adana Şube Başkanı Veysel Akkoç
  7. tarihi Kazancılar Çarşısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DEAŞ'ın üst düzey ismi yakalandı
    1. DEAŞ'ın üst düzey ismi yakalandı
    2. Kışın ortasında denizde yüzme yarışı
    3. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya..
    4. Millet bahçesinin adı yetti! Piyasa..
    5. Dağdan kopan kayaların kapattığı yol..
    6. Sendikal harekete bir sanat damarı..
    7. MHP belediye başkan adayları belli..
    8. Paris sokakları yine karıştı!
    9. CHP Hatay belediye başkan adayı kim..
    10. Net kârları 42 milyar lira oldu! Kur..
    11. İçişleri Bakanı Soylu Sudan'da
    12. MHP Kütahya belediye başkan adayları..
    13. Türkmenlere kimyasal silah saldırısını..
    14. Kırşehir MHP belediye başkan adayları..
    15. İran'dan gövde gösterisi! Yerli..
    16. Emekli şampiyonlar "ata sporu" için..
    17. "Helal turizm pazarı 220 milyar dolara..
    18. İyi Partili Ümit Özdağ'dan..
    19. Sahil Güvenlik Komutanlığınca 262..
    20. CHP'den asgari ücret için kanun teklifi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi