Festival rezaletine kim ‘dur’ diyecek?

Resul Ekrem Şahan Ankara

Geçtiğimiz yıl Adana Valiliği tarafından izin verilmeyince, ismi “Kebap-Şalgam Festivali” olarak değiştirilen “Dünya Rakı Festivali” adlı skandal organizasyonun bu yıl da düzenleneceğinin ortaya çıkmasıyla STK’lardan da sert tepkiler gelmeye başladı.

Ne dine ne de insanlığa sığar

Gazetemize konuşan, Diyanet Sen Adana Şube Başkanı Veysel Akkoç, “Adana’da böyle bir festivalin olması bizi derinden üzmekte ve başka illerden bakıldığında Adana’da Müslüman yaşamıyor havası verilmektedir” dedi. Veysel Akkoç, “Bu rezaletlere dur diyebilecek destek vermeyecek Adana’ya sahip olacak birilerine ihtiyaç var. Bir tarafında tarihi camiler bir tarafında okullar bu nasıl bir rezalet, içki içen gitsin meyhanede barda nerede içerse içsin. Bu yapılan ne dine ne de insanlığa sığar” dedi.

Geçen yıl 20 bin kişi katıldı

“Sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılarla bir araya gelenler, tarihi Kazancılar Çarşısı'nın bulunduğu Büyüksaat civarında, akşamdan kurdukları rakı sofralarında sabaha kadar ciğer ve kebap yiyip, rakı içerek eğleniyor” diyen Koç, “Geçen yıl bu etkinliğe yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Bu yıl da sosyal medyada yapılan çağrı ile tarih 10-11 Aralık olarak ilan edildi. 10 Aralık cumartesi akşamı kurulacak rakı sofraları ya da kaldırımlardaki çilingir sofraları, 11 Aralık pazar gününe kadar devam etmesi planlanıyor. 'Dünya Rakı Günü’nde Adana ‘Kebap Şalgam Festivali’ ile ilgili otellerde ve kebapçılarda rezervasyonlar yapılırken, bu yılda etkinliğe geniş kapsamlı katılım bekleniyor” şeklinde konuştu.