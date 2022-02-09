Ferrari ve villayla fakirlik edebiyatı

Yavuz Selim İstanbul

Dolar operasyonları ellerinde patlayan, gıda ürünlerindeki fahiş fiyat oyunları sonlandırılan karanlık mahfiller şimdi de “yüksek fatura” algısıyla AK Parti iktidarını karalama kampanyası başlattı. Ünlü simaların sahneye sürüldüğü fatura operasyonuyla “pahalılık” algısı oluşturma çabasına girişilirken; Twitter’da yüksek fatura paylaşımları yapan Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Gülse Birsel, Yeşim Salkım, Gökhan Özoğuz gibi cebi dolu simaların maskesini düşüren bilgilere Akit ulaştı.

Lüks hayat içinde fatura ağlaklığı

Faturalar üzerinden “Hayat pahalılığından yakınmayan biri ya hırsızdır ya deli" paylaşımı yapan komedyen Cem Yılmaz’ın 110 milyon dolarlık servetinin olduğu ve Porsche, Ferrari F12 Berlinetta, Mercedes SLS AMG, Range Rover, Bentley, Lamborghini Gallardo, Mini Cooper markalarından oluşan otomobil koleksiyonunun bulunduğu bildirildi. Cem Yılmaz’ın Zincirlikuyu’daki Çiftkurt Towers’ta iki adet daire için 5 milyon dolar ödediği kaydedildi. Yılmaz, Ermeni Sanatçı Daron Mouradian’a ait iki tabloya 486 bin TL ödemişti.

Cem Yılmaz’ın yorumunu paylaşan Gülben Ergen’in, her biri 5 milyon değerinde 50 ticari taksisi ve 4 lüks dairesi var.

Şahan'ın da 'faturası' kabarık

Oyuncu Şahan Gökbakar, “Bana gelen elektrik faturasını sizle paylaşmaya utandım öyle diyim... Siz düşünün rakamı!” paylaşımı yaparken, 80 milyon doların üzerinde servet sahibi olduğu öğrenildi. Gökbakar’ın Rumeli Hisarı bölgesinde değeri 5 ila 10 milyon dolar arasında değişen 4 villa, Urla’da 2.5 milyon TL değerinde ev ve arsa, Çubuklu’da 3 milyon dolarlık villa, Fransa Juan-les-Pins’te yaklaşık 500 bin euro değerinde bir ev, İstanbul’un çeşitli semtlerinden yatırım amaçlı birçok dükkan sahibi olduğu biliniyor.

Pahalılığın değil algının şarkıcıları

“Su, elektrik, ısınma gibi zorunlu ihtiyaçlara yüzde 150’ye varan zam yapamazsınız” yazan şarkıcı Gökhan Özoğuz’un Balat’ta 2, Fenerbahçe, Caddebostan ve Beylerbeyi’nde birer olmak üzere tam 5 lüks evi bulunuyor. Özoğuz’un Kaz Dağları’nda ise arsası var.

Yorgan altından paylaştığı videosunda “Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok. Bu zamlar nedir ya? Rüyada kabusta filan mıyız” diye soran şarkıcı Yeşim Salkım’ın İmar Bank dolandırıcılığı davasında tedbir koyulan mal varlığı şöyle listelenmişti: Çeşme’de 900 bin dolarlık villa, Bodrum’da 1 milyon dolarlık villa, Fethiye’de 700 bin dolarlık daire, Etiler’de 1 milyon dolarlık tripleks villa, Paris’te 1,5 milyon dolarlık daire , lüks jip, Jaguar marka otomobil, 200 bin dolarlık mücevher, 900 bin dolarlık tekne ve 4 milyon lira nakit para.

Emek sömürücüsünün timsah gözyaşları

“Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” sözleriyle faturasını paylaşan senarist ve oyuncu Gülse Birsel’in sadece faizli bir banka reklamında oynaması karşılığında kazandığı ücret 1 milyon dolar. Birsel’in başında olduğu Yalan Dünya dizisinde oynayan Gonca Vuslateri ise Birsel’e “O elektrik faturasından 75 TL daha düşük fiyata beni çalıştırdın” tepkisi gösterdi. Faturalardan dert yanan Demet Akalın’ın ise bilinen mal varlıkları şunlar: 1.5 milyon TL değerinde Ulus’ta 3 daire, Çeşme’de 2 milyon değerinde bir villa, Beykoz Acarkent’te 4 milyon dolar değerinde bir villa, Nişantaşı’nda bir daire, Maslak’ta bir daire, Gölcük’te 5 ev ve 2 arsa...