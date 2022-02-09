Ferrari ile villayla fakirlik edebiyatı yapılmaz! İşte 'Sanatçılar'ın algı nedeni
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında, elektrik faturaları üzerindne provokasyon üretmeye çalışan sözde ünlülerin asıl amaçları konuşuldu.
Elektrik faturalarına gelen zamlar dar gelirli vatandaşı zorlarken, milyarlarca lirayı ceplerine indiren sözde sanatçılar, lüks yaşantıları içinden ‘fakirlik’ edebiyatı yapmaya başladı.
Kendilerine gelen faturaları sosyal medyadan paylaşarak mağdur edebiyatı yapan sözde ünlülerin asıl amaçları Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında konuşuldu.
AK Parti iktidarının söz konusu ünlülerin gayri meşru hayatlarının önünde engel olduğunu dile getiren Ali İhsan Karahasanoğlu, fatuları paylaşan sözde ünlülerin asıl amaçlarının ‘halkın sesi olmak’ olmadığını, AK Parti’yi devirip, CHP’yi iktidar yapmak olduğunu açıkladı.