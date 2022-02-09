  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ferrari ile villayla fakirlik edebiyatı yapılmaz! İşte 'Sanatçılar'ın algı nedeni
Gündem

Ferrari ile villayla fakirlik edebiyatı yapılmaz! İşte 'Sanatçılar'ın algı nedeni

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında, elektrik faturaları üzerindne provokasyon üretmeye çalışan sözde ünlülerin asıl amaçları konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 13:18:00 -

Elektrik faturalarına gelen zamlar dar gelirli vatandaşı zorlarken, milyarlarca lirayı ceplerine indiren sözde sanatçılar, lüks yaşantıları içinden ‘fakirlik’ edebiyatı yapmaya başladı.

Kendilerine gelen faturaları sosyal medyadan paylaşarak mağdur edebiyatı yapan sözde ünlülerin asıl amaçları Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında konuşuldu.

AK Parti iktidarının söz konusu ünlülerin gayri meşru hayatlarının önünde engel olduğunu dile getiren Ali İhsan Karahasanoğlu, fatuları paylaşan sözde ünlülerin asıl amaçlarının ‘halkın sesi olmak’ olmadığını, AK Parti’yi devirip, CHP’yi iktidar yapmak olduğunu açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay