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Spor Fernando Santos'tan dikkat çeken Galatasaray sözleri
Spor

Fernando Santos'tan dikkat çeken Galatasaray sözleri

Yeniakit Publisher
2024-02-28 23:43:00 -
Fernando Santos'tan dikkat çeken Galatasaray sözleri

Konyaspor'u 2-0'lık skorla yenen Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Fernando Santos'tan dikkat çeken Galatasaray açıklaması geldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Fernando Santos'un açıklamaları şu şekilde:

"Finale ulaşmak ve kupaya ulaşmak istiyoruz"

"Çok önemli bir galibiyet aldık. Kupada yarı finale yükseldik. Önemli olacağını biliyorduk, ona göre hazırlandık. Yarı finalde olmak önemli. Finale ulaşmak ve kupaya ulaşmak istiyoruz. Ankaragücü maçı da zor bir yarı final olacak ama gücümüzü biliyoruz. Bugün iyiydik. Adil bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim, hak ettik"
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"Galatasaray maçını yarın sabah düşünmeye başlayacağım"

"Ben Galatasaray maçını yarın sabah düşünmeye başlayacağım. Bugün, bu maçın günü. Derbiler çok önemli, o maçta da güzel bir maç olacak ama onu yarından itibaren düşünmeye başlayacağız"

"Orta sahayı güçlü tutmak adına çıkardım"

"Salih Uçan'ın yorgunluğu vardı, sakatlık geçirmişti. Orta sahayı güçlü tutmak adına çıkardım. Bakacağız durumuna, sadece yorgunluk olduğunu biliyoruz"

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